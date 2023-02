La serie televisiva di HBO “Succession” finirà con la quarta stagione

La serie tv americana Succession, tra quelle di maggior successo di critica degli ultimi anni, si concluderà al termine della quarta stagione. Lo ha annunciato il creatore Jesse Armstrong in un’intervista al New Yorker.

Succession è prodotta dal canale televisivo statunitense HBO e racconta la storia della famiglia proprietaria di un immaginario conglomerato mediatico americano, ispirato piuttosto esplicitamente alla News Corp dell’imprenditore australiano Rupert Murdoch.

Le prime tre stagioni della serie hanno avuto un buon successo di pubblico, e sono state molto apprezzate dalla critica, anche in Italia. La quarta e ultima stagione sarà composta da 10 episodi e andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 26 marzo e in Italia dal 3 aprile su Sky.

