Penguin Random House publicherà una collana di libri di Roald Dahl senza modifiche rispetto al testo originale

Penguin Random House, il gruppo a cui appartiene l’editore britannico dei libri per ragazzi di Roald Dahl, Puffin Books, ha fatto sapere che pubblicherà una collana di 17 libri dell’autore che non contengono modifiche rispetto al testo originale. L’annuncio è stato fatto al termine di una discussione durata giorni e incentrata proprio sulle modifiche ai romanzi di Dahl: alcuni aspetti dei suoi romanzi – linguistici e di rappresentazione dei personaggi – sono stati criticati negli ultimi anni perché ritenuti offensivi per la sensibilità contemporanea. Insieme alla Roald Dahl Story Company, la società che possiede i diritti d’autore sulle opere dello scrittore, Puffin Books aveva quindi deciso di introdurre una lunga serie di piccole modifiche nelle più recenti edizioni dei romanzi per ragazzi, attirando molte critiche da parte di giornali, scrittori e lettori secondo cui l’opera di Dahl sarebbe stata tradita e censurata.

La collana di testi non modificati si chiamerà “The Roald Dahl Classic Collection” e verrà affiancata alla pubblicazione dei romanzi modificati. Francesca Dow, amministratore delegato della sezione di Penguin Random House dedicata ai libri per l’infanzia, ha detto che i libri di Dahl sono spesso tra le prime storie che i bambini leggono in autonomia, e che «prendersi cura dell’immaginazione e delle menti in rapido sviluppo dei giovani lettori è sia un privilegio che una responsabilità». Dow ha aggiunto di aver seguito il dibattito degli ultimi giorni, e che la pubblicazione di una collana di romanzi non modificati permetterà ai lettori di scegliere autonomamente la versione che preferiscono.

