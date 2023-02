Sono morte 48 persone a causa delle forti piogge nello stato di San Paolo, in Brasile

Sono 48 le persone morte nello stato di San Paolo, in Brasile, per via delle molte frane e inondazioni causate dalle forti piogge che ci sono state nella zona nei giorni scorsi. Risultano ancora 38 dispersi e le operazioni di soccorso stanno procedendo con difficoltà, proprio a causa delle complicate condizioni meteorologiche. La città maggiormente colpita è quella di Sao Sebastiao, a circa 200 chilometri da San Paolo, dove ci sono stati 47 morti. Diverse zone dello stato sono ancora isolate per via delle strade rese inagibili dalle piogge e dal fango, e ci sono centinaia di persone sfollate.