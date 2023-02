È franata una miniera di carbone in Cina, ci sono 5 morti e 48 persone sono intrappolate

Mercoledì c’è stato un crollo in una miniera di carbone della provincia della Lega dell’Alxa, che si trova nella Mongolia interna, regione autonoma del nord della Cina (a sud dello stato della Mongolia): a causa del crollo sono morti 5 minatori, e altri 48 sono rimasti intrappolati sotto un grande cumulo di terra e detriti, a circa 80 metri di profondità. Il crollo è avvenuto intorno alle 13 di mercoledì (quando in Italia erano le 6 di mattina), ed è stato seguito da una frana intorno alle 18 (le 12 italiane), che ha costretto i soccorritori a posticipare il loro intervento fino a giovedì mattina. Al momento non si sa cosa abbia causato il crollo, e sono in corso indagini della polizia.