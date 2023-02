Uno studente di 16 anni ha accoltellato e ucciso un’insegnante in un liceo di Saint-Jean-de-Luz, nel sud della Francia

Mercoledì mattina a Saint-Jean-de-Luz, una cittadina nel sud-ovest della Francia, uno studente di 16 anni ha ucciso un’insegnante di spagnolo accoltellandola mentre faceva lezione in una classe del liceo frequentato dal ragazzo. È stata aperta un’indagine per omicidio a carico del responsabile, che nel frattempo è stato arrestato. L’insegnante uccisa aveva 52 anni e il liceo in cui è avvenuto l’omicidio è un istituto privato cattolico vicino al centro della città. Sembra che alcuni studenti abbiano assistito all’omicidio.

I giornali francesi, tra cui Le Monde, hanno scritto che al momento le indagini stanno prendendo in considerazione possibili problemi psicologici del ragazzo come causa dell’aggressione. Secondo una fonte di Reuters a conoscenza delle indagini, dopo l’omicidio lo studente avrebbe detto a un altro insegnante di essere stato posseduto e di aver sentito voci che lo avrebbero guidato a compiere l’aggressione.