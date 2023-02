Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata al viaggio a sorpresa del presidente degli Stati Uniti Biden a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky e all’incontro programmato per oggi fra lo stesso Zelensky e la presidente del Consiglio Meloni. Il Sole 24 Ore, il Resto del Carlino e il Tempo titolano invece sull’incontro di ieri fra governo e associazioni delle imprese edili per concordare le modifiche al decreto approvato la settimana scorsa sul superbonus edilizio, il Fatto indaga sulle spese della ministra del Lavoro Calderone, e i giornali sportivi presentano l’andata degli ottavi di finale di Champions League, con la partita di stasera fra Napoli e Eintracht Francoforte.