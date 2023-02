C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 nella Turchia meridionale

Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato rilevato alle 18:04 (ora italiana) nella provincia di Hatay in Turchia, a sud-ovest della zona interessata dal forte terremoto che si era verificato nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. L’epicentro del terremoto è stato calcolato a poca distanza dalla costa e l’evento sismico è stato percepito anche a grande distanza. Secondo le prime segnalazioni, la scossa avrebbe causato nuovi crolli di alcune strutture danneggiate e rimaste pericolanti dai terremoti di inizio febbraio. Le verifiche sono ancora in corso e potrebbero esserci conseguenze sulle attività di soccorso, che proseguono ormai da due settimane. Si stima che il terremoto di magnitudo 7.8 e la seguente scossa di magnitudo 7.6 abbiano causato oltre 41mila morti in Turchia e circa 6mila morti in Siria.