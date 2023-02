Almeno 36 persone sono morte nello stato di San Paolo, in Brasile, per i danni causati dalle forti piogge nella zona

Domenica nello stato di San Paolo, nel sud-est del Brasile, sono morte almeno 36 persone come conseguenza delle molte frane e inondazioni che sono state causate da forti piogge che ci sono state nella zona. Diverse aree dello stato sono rimaste isolate per i danni che hanno reso molte strade inagibili e ci sono centinaia di persone sfollate. Le condizioni stanno rendendo difficili i soccorsi e gli interventi per rimettere in sesto le strade: c’è un numero imprecisato di persone bloccate in case o altri edifici che i soccorritori non riescono a raggiungere e si ritiene che i morti possano essere di più di quelli finora registrati. Le forti piogge dovrebbero continuare almeno per tutta la giornata di lunedì nella zona costiera dello stato di San Paolo, dove sono stati annullati diversi eventi previsti per il carnevale brasiliano.