Sono ancora le discussioni sul superbonus edilizio, dopo la decisione del governo di bloccare la cessione dei crediti fiscali e lo sconto in fattura, a occupare l’apertura della maggior parte dei giornali, che titolano sulla possibilità prospettata dalla presidente del Consiglio Meloni di modificare il decreto dopo l’incontro previsto per oggi con le associazioni delle imprese edili e delle banche. Repubblica e il Sole 24 Ore aprono invece sulle parole del presidente ucraino Zelensky, che ha tenuto ieri una conferenza stampa con gli inviati italiani in Ucraina, mentre la Verità critica il divieto di vendita delle auto a benzina e diesel a partire dal 2035 deciso dal Parlamento europeo, e Domani si occupa della candidatura a segretaria del Partito Democratico di Elly Schlein.