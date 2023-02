Come è fatto il nuovo numero di Cose spiegate bene, raccontato in diretta

La Terra è rotonda è il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post, e anche se uscirà in libreria il 1º marzo abbonate e abbonati possono già ordinarla e riceverla a casa (in tantissimi lo hanno già fatto: e grazie). Come da tradizione, questa sera il direttore del Post Luca Sofri presenterà il nuovo Cose in una diretta dedicata ad abbonate e abbonati, che se hanno domande o curiosità possono scriverle nei commenti qui sotto. Con lui ci sarà Emanuele Menietti, giornalista scientifico del Post che ha collaborato alla stesura di La Terra è rotonda.

La diretta si potrà seguire lunedì sera a partire dalle 18 su questa pagina, e la registrazione sarà poi disponibile.

La Terra è rotonda si occupa di geografia: il rapporto tra noi umani e la Terra che abitiamo cambia continuamente anche in quello che ne conosciamo, e sono molte le cose da capire sul pianeta e su quello che ne abbiamo fatto. La geografia è presente nella vita quotidiana di tutti e “saper stare al mondo” significa innanzitutto conoscere gli spazi vicini e distanti e come influiscono sulle nostre vite. In questo numero di Cose spiegate bene ci sono i contributi di Stefano Boeri, Marta Ciccolari Micaldi, Elena Dell’Agnese, Francesca Mannocchi.