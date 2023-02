È morto Ilario Castagner, l’allenatore del “Perugia dei miracoli”

È morto a 82 anni l’ex calciatore e allenatore di calcio Ilario Castagner, noto soprattutto per essere stato l’allenatore del Perugia che nella stagione 1978-1979 arrivò secondo in Serie A senza mai perdere una partita. Per l’eccezionalità del risultato, ottenuto peraltro da una squadra di provincia che fino a pochi anni prima giocava in Serie B, quella squadra fu chiamata ed è ricordata ancora come “il Perugia dei miracoli”.

Castagner era nato a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, ma è stato legato a Perugia per gran parte della sua vita. Giocò nella squadra della città dal 1961 al 1964 e poi la allenò dal 1974 al 1980 e di nuovo dal 1993 al 1995 e dal 1998 al 1999; allenò anche la Lazio, il Milan (che riportò in Serie A dopo l’ultima retrocessione), l’Inter, l’Ascoli, il Pescara e il Pisa. Viveva ed è morto proprio a Perugia.