L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter riceverà cure palliative a casa sua

L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, che ha 98 anni e ultimamente è stato più volte ricoverato in ospedale, passerà «il tempo che gli resta» con la sua famiglia nella sua casa di Plains, in Georgia, ricevendo cure palliative. Lo ha annunciato sabato il Carter Center, l’ong per la difesa dei diritti umani fondata dall’ex presidente e da sua moglie Rosalynn Carter. Carter, Democratico che guidò gli Stati Uniti per un solo mandato dal 1977 al 1981, è il più anziano ex presidente americano ancora in vita. Negli ultimi anni ha avuto vari problemi di salute, tra cui un melanoma, cioè un tumore della pelle, e le conseguenze di varie cadute.