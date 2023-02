Io voglio ballare con te, capisci? Sono stufa di ballare con ragazzi che non mi dicono niente. Io non sopporto più di non ballare mai con te.

da Una questione privata di Beppe Fenoglio

Beppe Fenoglio morì 60 anni fa, il 18 febbraio del 1963, a Torino. Fu uno degli scrittori italiani che meglio seppero raccontare la Seconda guerra mondiale e la resistenza partigiana italiana a partire dalle proprie esperienze: morì giovane, a quarant’anni, e molti dei suoi romanzi più famosi, come Il partigiano Johnny e Una questione privata uscirono postumi. Quest’ultimo parla appunto di una questione privata che riguarda un partigiano, Milton: viene a sapere che mentre prestava servizio come soldato la ragazza di cui è innamorato, Fulvia, frequentava un suo amico, poi diventato partigiano a sua volta, Giorgio, e cerca di trovarlo per scoprire veramente quali fossero i suoi rapporti con la ragazza. La frase sul ballare è Fulvia a dirla.