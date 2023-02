Le testate del gruppo GEDI, che pubblica tra gli altri “Repubblica” e “La Stampa”, saranno in sciopero per tutta la giornata di venerdì 17 febbraio

Per tutta la giornata di venerdì 17 febbraio le testate del gruppo GEDI, che pubblica tra gli altri Repubblica, La Stampa, Huffington Post e diversi giornali locali, saranno in sciopero per protestare con l’intenzione resa nota dalla proprietà di vendere alcune testate locali del gruppo. Venerdì i siti dei giornali del gruppo non saranno aggiornati durante tutta la giornata e sabato i quotidiani cartacei non usciranno in edicola. La protesta riguarda in particolare l’intenzione di vendere alcuni quotidiani locali del nord-est (il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto di Udine e Il Piccolo di Trieste).

Negli ultimi anni la famiglia Agnelli-Elkann, diventata proprietaria del Gruppo GEDI nel 2020, aveva già venduto alcuni quotidiani locali del gruppo (il Tirreno di Livorno, la Nuova Sardegna di Sassari, tre quotidiani emiliani), ma aveva garantito che non sarebbe successo lo stesso con altre testate: nell’ultimo incontro avuto con i comitati di redazione, invece, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino avrebbe detto che non esclude di vendere ulteriori testate.