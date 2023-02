La polizia bulgara ha trovato 18 migranti morti in un camion abbandonato vicino a Sofia

Venerdì la polizia bulgara ha trovato 18 migranti morti in un camion abbandonato nella città di Lokorsko, a circa 16 chilometri da Sofia, la capitale del paese. Non è chiaro da dove il camion fosse partito e dove fosse diretto, ma secondo il ministero dell’Interno bulgaro i morti erano tutti di nazionalità afghana e stavano viaggiando nascosti sotto a un carico di legname per arrivare illegalmente in Europa. Secondo le prime informazioni sarebbero morti per asfissia. Nel camion c’erano anche altri 14 migranti ancora in vita, che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: 8 di loro sono in gravi condizioni.