La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri che blocca lo sconto in fattura e la cessione dei crediti fiscali sui lavori edilizi e vieta agli enti locali di acquistare crediti fiscali dalle imprese. Il Corriere della Sera, Libero e Domani aprono invece sul sottosegretario alla Giustizia Delmastro, indagato per la diffusione del contenuto delle conversazioni in carcere di Alfredo Cospito, Avvenire e il Riformista seguono le critiche dell’Alto commissario per i diritti umani dell’ONU al decreto sulla gestione dei salvataggi dei migranti nel Mediterraneo, e i giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane nelle coppe europee, con il pareggio della Juventus, la sconfitta della Roma e le vittorie di Fiorentina e Lazio.