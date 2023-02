I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse, ma la maggior parte titola sul voto del Parlamento Europeo che ha approvato il divieto di vendere nuove automobili a benzina o diesel a partire dal 2035. Il Corriere della Sera apre invece sulle nomine nelle società pubbliche che dovrà decidere il governo, Repubblica e Domani si occupano delle critiche nel Partito Popolare Europeo alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina, la Stampa e il Giornale seguono l’andamento delle operazioni militari russe, il Messaggero intervista il ministro dell’Interno Piantedosi, e il Manifesto titola sulle divisioni fra i partiti del centrosinistra. I giornali sportivi commentano la vittoria per 1-0 del Milan sul Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.