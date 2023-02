Il nuovo numero di Cose spiegate bene

Dopo gli apprezzamenti e i riscontri lusinghieri dei primi quattro (grazie!) sta per uscire il quinto numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” appunto singoli temi: che, visti i risultati delle uscite precedenti, dal 2023 avrà una cadenza più regolare con la pubblicazione di quattro numeri l’anno. Quello che esce tra due settimane si intitola La Terra è rotonda, sarà in libreria dal primo marzo, ma già da oggi può essere ordinato dalle persone abbonate al Post.

Il nuovo numero – dopo quelli dedicati all’editoria, alle questioni di genere, alle droghe e alla giustizia – si occupa di geografia: che non è solo la materia scolastica che per alcuni fu eccitante, per altri noiosa e nozionistica (un quiz sulle capitali difficili ce lo troverete) e per quasi tutti insufficiente, ma un argomento presente nella vita di tutti i giorni molto più di quanto si percepisca. Il riscaldamento globale di cui tanto si discute, Google Maps che usiamo quotidianamente, la geopolitica tornata di attualità negli ultimi anni, il disegno delle metropolitane che prendiamo in molte città, sono solo alcune delle storie raccontate in questo numero di Cose spiegate bene.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con i loro abbonamenti abbiamo anche questa volta dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare già da oggi Cose, due settimane prima della sua uscita nelle librerie, e di riceverlo in anticipo a casa (le spese di consegna sono a carico del Post e le spedizioni partiranno già oggi). Cose si può preordinare (lo riceverete quindi dopo l’uscita in libreria) anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli, Amazon: o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo dei primi numeri, e dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni che stiamo mettendo in calendario per i prossimi mesi.

Anche il quinto numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni di questo numero sono di Jacopo Rosati, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Stefano Boeri, Marta Ciccolari Micaldi, Elena Dell’Agnese e Francesca Mannocchi. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione. Poi ci direte se vi è piaciuto, saperne di più su come si sta al mondo.