Un uomo armato ha sparato in due edifici di un’università del Michigan, almeno tre persone sono state uccise

Lunedì sera un uomo armato è entrato in due edifici di un’università del Michigan (nel nord est degli Stati Uniti) e ha iniziato a sparare: la polizia ha detto che ha ucciso almeno tre persone e ne ha ferite cinque, alcune delle quali si trovano in ospedale in condizioni gravi. L’uomo, che aveva 43 anni e di cui non è stato diffuso il nome, si è ucciso con un colpo di arma da fuoco prima di essere arrestato.

L’attacco è stato compiuto alla Michigan State University, rispettivamente nella Berkey Hall, sede del dipartimento di Sociologia, e vicino alla MSU Union, un edificio usato dagli studenti per incontrarsi, studiare o mangiare. La polizia ha trovato il corpo dell’assalitore dopo quattro ore di ricerche: non aveva legami con l’università e sono in corso le indagini per chiarire le motivazioni dell’attacco. Nel frattempo alla Michigan State University, che ha circa 50mila studenti, sono state cancellate lezioni ed eventi per 48 ore.