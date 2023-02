Ford licenzierà quasi 4mila dipendenti in Europa

L’azienda automobilistica statunitense Ford ha annunciato che entro il 2025 licenzierà 3.800 dipendenti in Europa: i licenziamenti riguarderanno principalmente ingegneri, progettisti e ruoli amministrativi. Ford ha spiegato in un comunicato che l’obiettivo dell’azienda di avere una flotta elettrica entro il 2035 ha reso superflua la necessità di molti ingegneri, data la minore complessità nella progettazione di auto elettriche. I licenziamenti saranno 2.300 negli stabilimenti di Colonia e Aquisgrana, in Germania, 1.300 nel Regno Unito e altri 200 nel resto d’Europa.