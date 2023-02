È morto a 54 anni David Jolicoeur, conosciuto come Trugoy the Dove, del trio hip hop dei De La Soul

È morto David Jolicoeur, detto Trugoy the Dove, fondatore e membro del trio hip hop americano dei De La Soul. Aveva 54 anni e le cause della morte non sono ancora state rese note, ma in passato Jolicoeur aveva detto di avere problemi cardiaci. La settimana scorsa i De La Soul si erano esibiti durante un tributo alla musica hip hop alla cerimonia di consegna dei Grammy, ma Jolicoeur non era presente.

I De La Soul venivano da Long Island, New York, e furono tra i gruppi hip hop più amati e importanti degli anni Ottanta e Novanta, distinguendosi per raffinatezza musicale e per un’estetica e una retorica scanzonata e pacifista, quasi hippy, molto diversa da quella degli altri gruppi rap coevi più politicizzati, come i Wu-Tang Clan, o più “gangsta”, come gli N.W.A. La loro canzone più famosa è probabilmente “Me Myself and I”, che inizia con i famosi versi di Jolicoeur: «Mirror, mirror on the wall, tell me mirror what is wrong?» («Specchio, specchio appeso alla parete, dimmi specchio cosa c’è che non va?»).