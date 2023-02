Il tennista Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP di Montpellier

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo Open Sud de France, parte dell’ATP 250 di Montpellier. Sinner ha battuto in finale lo statunitense Maxime Cressy per 7-6, 6-3, dopo aver battuto ai quarti il connazionale Lorenzo Sonego e in semifinale il francese Arthur Fils. Per Sinner è il settimo titolo ottenuto in un torneo ATP: ora è 14esimo nella classifica mondiale ATP. Sinner ha 21 anni, è nato a San Candido, nella provincia autonoma di Bolzano, ed è considerato uno dei migliori talenti della sua generazione.

– Leggi anche: Da dove viene il gran momento del tennis italiano