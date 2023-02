Nikos Christodoulides ha vinto le elezioni presidenziali a Cipro

Nikos Christodoulides, ex ministro degli Esteri di Cipro, ha vinto le elezioni presidenziali, sconfiggendo al ballottaggio di domenica il candidato di sinistra Andreas Mavroyiannis. Christodoulides, 49 anni, si è presentato da indipendente, ma sostenuto da diversi partiti dell’area di centro e centrodestra: era dato come favorito nei sondaggi e ha ottenuto il 51,9 dei voti, contro il 48,1 per cento ottenuto da Mavroyiannis, che ha 66 anni. Il primo turno delle elezioni si era tenuto domenica scorsa, ma nessuno dei 14 candidati aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. L’affluenza finale è stata del 72,2 per cento.

Le votazioni si sono tenute nella parte “greca” dell’isola, la Repubblica di Cipro, paese membro dell’Unione Europea. Cipro è infatti divisa da quasi cinquant’anni tra uno stato greco-cipriota a sud e uno turco-cipriota a nord. Quello a nord si chiama Repubblica Turca di Cipro del Nord ed è riconosciuto solo dalla Turchia. Una delle questioni principali di cui dovrà occuparsi Christodoulides sarà proprio la gestione dei rapporti con la parte turca dell’isola e l’eventuale ripresa dei colloqui di pace, che finora non hanno portato a nulla. Rispetto a Mavroyiannis, diplomatico di lunga carriera e negoziatore in precedenti colloqui tra le due parti, Christodoulides ha posizioni più dure nei confronti della parte turca.

