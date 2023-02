Su quasi tutti i giornali in apertura si parla dell’intervento del presidente dell’Ucraina Zelensky al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo a Bruxelles, e delle accuse della presidente del Consiglio Meloni alla Francia di minare l’unità dell’Unione Europea per l’incontro della sera precedente a Parigi fra Zelensky, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz. Domani, il Giorno, il Dubbio e il Riformista titolano invece sulla decisione del ministro della Giustizia Nordio di confermare il regime di detenzione al 41-bis per l’anarchico Alfredo Cospito, Libero critica la gestione degli ospiti al festival di Sanremo, e la Verità si preoccupa per la norma europea per l’adeguamento energetico delle abitazioni.