Il giornalista Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro del calcio italiano

Il giornalista Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro, che organizza i campionati italiani di calcio di Serie C, la terza per importanza. Marani ha 52 anni ed è stato direttore del Guerin Sportivo, vicedirettore di Sky Sport, direttore di Sky Sport 24 e direttore della Fondazione Museo del Calcio. Ha ricevuto 39 voti, più del doppio rispetto all’altro candidato Marcel Vulpis (anche lui giornalista oltre che vicepresidente uscente), e prenderà il posto che negli ultimi quattro anni è stato di Francesco Ghirelli, che si era dimesso nel dicembre del 2022.

Come vicepresidenti, Marani avrà Giovanni Spezzaferri e l’ex calciatore e allenatore Gianfranco Zola. Prima dell’elezione Marani aveva parlato come di un problema della «questione di sostenibilità economico finanziaria» legata al fatto che la Serie C – della cui necessità di rinnovamento si parla da tempo – ha «i costi del professionismo senza averne i ricavi».

– Leggi anche: Riformare il calcio italiano è possibile?