Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni aprono sul viaggio del presidente ucraino Zelensky a Londra e a Parigi per incontrare i leader di Regno Unito, Francia e Germania, altri si occupano delle polemiche politiche sul festival di Sanremo, provocate dalle dichiarazioni del leader della Lega Salvini che non ha trovato opportuni l’intervento di Benigni sulla Costituzione e la presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Il Manifesto titola sulle operazioni di soccorso per il terremoto in Turchia e Siria, il Sole 24 Ore intervista la presidente del Consiglio Meloni, il Messaggero è preoccupato per l’attuazione del PNRR, Avvenire si occupa delle prepotenze della guardia costiera libica nel Mediterraneo, e il Fatto apre sui rapporti tra il governo italiano e l’Arabia Saudita.