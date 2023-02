Un pilota neozelandese è stato preso in ostaggio da combattenti separatisti in Indonesia

Un pilota neozelandese, Philip Mehrtens, è stato preso in ostaggio dai combattenti separatisti dell’Esercito di liberazione della Papua occidentale, un gruppo che chiede il riconoscimento dell’indipendenza della Papua Occidentale dall’Indonesia. Il gruppo ha detto che il pilota non sarà liberato fino a quando la Nuova Zelanda non riconoscerà l’indipendenza della regione, che è ricca di risorse naturali ed è al centro di una disputa territoriale da quando è stata inglobata nell’Indonesia nel 1969. La Papua Occidentale è un’ex colonia olandese e non c’entra con la Papua Nuova Guinea, che ha ottenuto l’indipendenza dall’Australia nel 1975.

Mehrtens stava trasportando cinque passeggeri nella provincia montuosa di Nduga: i passeggeri sono stati rilasciati perché nativi di Papua. Sia le autorità indonesiane che quelle neozelandesi si stanno adoperando per la liberazione di Mehrtens, ma recuperarlo sarà logisticamente difficile, anche perché l’area è raggiungibile solo in aereo.