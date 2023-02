È stato arrestato Alfonso Tumbarello, il medico che ha curato per anni il boss mafioso Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza

Martedì pomeriggio è stato arrestato Alfonso Tumbarello, il medico 70enne che ha curato per anni il boss mafioso Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Tumbarello aveva inizialmente detto di non essere a conoscenza dell’identità di Messina Denaro, che per ricevere prescrizioni mediche usava l’identità di un geometra di nome Andrea Bonafede, anche lui arrestato due settimane fa con l’accusa di associazione mafiosa. L’accusa per Tumbarello, formulata dopo le indagini, è invece di aver aiutato deliberatamente Messina Denaro a curarsi durante la latitanza, firmando almeno 137 ricette per Andrea Bonafede pur sapendo che a beneficiarne sarebbe stato Messina Denaro.