Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni aprono sull’attacco informatico che ha colpito ieri diversi sistemi in Italia e in altri paesi, altri si occupano della vicenda che riguarda la detenzione in regime di 41-bis dell’anarchico Alfredo Cospito e delle polemiche politiche che ha suscitato. Il Corriere della Sera apre invece sulle registrazioni di Matteo Messina Denaro sulla strage di Capaci diffuse ieri, Repubblica ipotizza una divisione nella maggioranza di governo, il Fatto titola sul finanziamento pubblico ai partiti, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A, con la vittoria dell’Inter nel derby di Milano e quella del Napoli che mantiene il suo vantaggio in testa alla classifica.