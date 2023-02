Anche oggi molti giornali continuano a occuparsi in apertura della polemica politica nata dalle accuse di Fratelli d’Italia al Partito Democratico dopo la visita in carcere di alcuni parlamentari del PD all’anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41-bis in sciopero della fame per protestare contro questo sistema di detenzione: in particolare, nella giornata di sabato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha mandato al Corriere della Sera una lettera di cui i giornali parlano oggi. La principale notizia di esteri, che per questioni di tempo molti giornali non hanno potuto però pubblicare, riguarda invece l’abbattimento da parte degli Stati Uniti del pallone aerostatico cinese che questa settimana aveva sorvolato il loro territorio nazionale.