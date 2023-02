Dieci persone sono morte a causa di varie valanghe in Austria e in Svizzera

Nel fine settimana dieci persone sono morte a causa di varie valanghe in Svizzera e nel Tirolo, nella parte occidentale dell’Austria. La polizia austriaca ha fatto sapere che domenica nel Tirolo sono state trovate morte cinque persone, tra cui due uomini che stavano praticando sci-alpinismo e uno che stava guidando uno spazzaneve. Tra venerdì e sabato sempre nel Tirolo erano stati trovati morti tre turisti stranieri: un 32enne cinese, un 17enne neozelandese che stava sciando fuoripista e un cinquantenne tedesco che venerdì era stato segnalato come disperso nella valle di Kleinwalsertal, vicino al confine con la Germania. In Svizzera un uomo e una donna sono stati travolti da una valanga sabato mattina mentre sciavano fuoripista nel cantone dei Grigioni, nel sud-est del paese.

Le valanghe di neve sono piuttosto comuni sia in Austria che in Svizzera, ma nel fine settimana sono state particolarmente frequenti soprattutto a causa delle nevicate abbondanti, motivo per cui le autorità austriache avevano emanato un’allerta per la probabilità che se ne verificassero più del solito. Solo sabato in Tirolo ci sono state 30 valanghe, che hanno coinvolto in totale 11 persone.