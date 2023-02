La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sull’autonomia regionale, fortemente voluto dalla Lega e criticato dalle opposizioni e dalle regioni meridionali che temono di vedere aumentare le differenze economiche con quelle del nord. Qualche giornale segue invece ancora la vicenda del regime di detenzione al 41-bis dell’anarchico Cospito e delle polemiche politiche per la diffusione di conversazioni in carcere con altri detenuti da parte del deputato di Fratelli d’Italia Donzelli. Il Sole 24 Ore e il Resto del Carlino aprono invece sulla decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse per far scendere l’inflazione, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria sulla Lazio della Juventus, che si qualifica così alle semifinali di Coppa Italia.