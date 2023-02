È stato arrestato in Francia Edgardo Greco, esponente della ’ndrangheta, latitante da 17 anni

Giovedì in Francia è stato arrestato Edgardo Greco, esponente della ’ndrangheta, latitante da 17 anni. Greco era stato condannato all’ergastolo nel 2006 per un duplice omicidio commesso nel 1991 a Cosenza e la procura generale di Catanzaro aveva emesso un mandato di arresto europeo contro di lui: è stato trovato a Saint-Étienne, a una cinquantina di chilometri da Lione, dove viveva dal 2014 e lavorava come pizzaiolo da almeno tre anni. A Saint-Étienne si faceva chiamare Paolo Dimitrio.

Greco, 63 anni, è stato arrestato dalla polizia giudiziaria locale e da un nucleo francese per la lotta al crimine organizzato in collaborazione con i carabinieri di Cosenza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Oltre alla condanna per l’omicidio dei fratelli Stefano e Giuseppe Bartolomeo, i cui corpi non furono mai trovati, è anche accusato del tentato omicidio di Emiliano Mosciaro, avvenuto sempre nel 1991 a Cosenza. Gli omicidi sono riconducibili ai conflitti dei primi anni Novanta tra le ’ndrine “Pino-Sena” e “Perna-Pranno”.

– Leggi anche: Gli affari della ’ndrangheta nel mondo