Celebripost

Tra le persone che valeva la pena fotografare nei giorni scorsi si fa notare il quarterback Tom Brady – che giorni fa ha annunciato il suo ritiro, di nuovo – con quattro grandi attrici tutte sopra i 75 anni: Rita Moreno (91), Sally Field (76), Lily Tomlin (83) e Jane Fonda (85), protagoniste del film 80 for Brady, in cui interpretano un gruppo di amiche tifose dei New England Patriots e di Tom Brady che decidono di andare a vedere il Super Bowl del 2017. Poi ci sono Pamela Anderson alla prima del suo documentario, Papa Francesco in visita in Congo, Paul Rudd e Jonathan Majors alla prima di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i Jonas Brothers con famiglia, e un po’ di gente che guarda lo sport, come Woody Harrelson, Russell Crowe, Olivia DeJonge e Kit Harington.