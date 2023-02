Nell’ultimo trimestre Apple ha registrato la più grande riduzione dei propri ricavi dal 2016

Nel trimestre terminato con dicembre 2022, Apple ha mancato le previsioni degli analisti in termini di ricavi, utili e vendite per buona parte delle proprie attività. La società statunitense, tra le più ricche al mondo, ha registrato la più grande riduzione dei propri ricavi dal 2016 accompagnata dal 5 per cento di vendite in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In termini di vendite, è la prima riduzione registrata dall’azienda dal 2019. Apple ha prodotto 117,15 miliardi di ricavi, in riduzione del 5,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Commentando i dati fiscali dell’azienda, il CEO Tim Cook ha detto che i risultati sono stati principalmente conseguenza di tre fattori: il dollaro particolarmente forte su altre valute, i problemi di produzione in Cina specialmente per gli iPhone 14 e 14 Pro Max e la situazione economica globale. Tutti i principali prodotti di Apple hanno fatto rilevare una riduzione nei volumi di vendita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Apple ha comunque annunciato che nel mondo ci sono circa 2 miliardi di dispositivi attivi – compresi i Mac, gli iPhone e gli Apple Watch, un aumento di circa 200 milioni rispetto ai dati forniti a gennaio del 2022.