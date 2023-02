Le tensioni alla Camera sulla vicenda del regime carcerario del 41-bis al quale è detenuto Alfredo Cospito sono in apertura sulla maggior parte dei giornali: ieri il deputato di Fratelli d’Italia Donzelli ha criticato quattro parlamentari del Partito Democratico per gli incontri in carcere con Cospito e diffuso notizie riservate su incontri in carcere fra Cospito e mafiosi detenuti, provocando la reazione del PD che ha chiesto le sue dimissioni dalla vicepresidenza del comitato parlamentare sui servizi segreti. Il Manifesto, Avvenire e il Mattino aprono invece sulla riforma dell’autonomia regionale che dovrebbe essere approvata domani dal Consiglio dei ministri, il Fatto sostiene che la guerra in Ucraina faccia bene all’economia russa, e i giornali sportivi commentano la chiusura del calciomercato e la vittoria dell’Inter con l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia.