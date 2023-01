La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è il trasferimento di Alfredo Cospito dal carcere di Sassari a quello di Opera, in provincia di Milano, dove rimarrà comunque in regime di 41-bis nonostante il peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto allo sciopero della fame che sta facendo da oltre tre mesi per protestare contro il 41-bis. Il Messaggero titola invece sulle parole della presidente del Consiglio Meloni sull’autonomia regionale, il Fatto apre sul reddito di cittadinanza, la Verità abbandona per un giorno la sua campagna contro la gestione della pandemia di Covid per occuparsi dei rapporti fra le aziende occidentali e la Russia, e i giornali sportivi commentano le motivazioni della sentenza di penalizzazione di 15 punti per la Juventus pubblicate ieri.