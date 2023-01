È morta Cindy Williams, che fu Shirley in “Laverne & Shirley”

È morta a 75 anni l’attrice statunitense Cindy Williams, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Shirley nella sit-com americana Laverne & Shirley tra la metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Williams è morta a Los Angeles dopo una breve malattia: la notizia è stata data lunedì sera dalla sua famiglia.

Williams nacque a Los Angeles nel 1947 e cominciò la propria carriera con la pubblicità, ma nei primi anni Settanta ottenne alcuni ruoli importanti al cinema: nel 1973 recitò in American Graffiti di George Lucas e l’anno successivo nel film di Francis Ford Coppola La conversazione. Il ruolo per cui diventò più famosa però fu quello di Shirley Feeney, che comparve per la prima volta assieme a quello dell’amica Laverne De Fazio (interpretata dall’attrice Penny Marshall) nella celebre serie Happy Days: i due personaggi piacquero così tanto che fu creata una nuova serie (uno spin-off) proprio attorno a loro. Nei decenni successivi Williams interpretò alcuni ruoli minori in altre serie tv, tra cui Normal Life e 8 semplici regole… per uscire con mia figlia.