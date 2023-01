I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni si occupano degli attentati anarchici alle sedi diplomatiche italiane di Berlino e Barcellona e delle proteste in Italia a sostegno di Alfredo Cospito, e della linea del governo contraria a trattative con chi è violento, il Corriere della Sera apre sui bombardamenti russi sull’Ucraina, che ieri hanno colpito l’ospedale di Kherson, mentre Repubblica e il Fatto titolano sul bombardamento con droni a una base militare iraniana, del quale sembra sia responsabile Israele. Il Messaggero si occupa degli effetti sulle buste paga del taglio del cuneo fiscale, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A, con la vittoria sulla Roma del Napoli che aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica grazie anche alla sconfitta in casa del Milan.