L’unità speciale a cui appartenevano i poliziotti che hanno ucciso Tyre Nichols è stata sciolta

La polizia di Memphis ha sciolto la Scorpion unit, l’unità speciale a cui appartenevano i cinque poliziotti che sono stati licenziati e incriminati per l’uccisione del ventinovenne afroamericano Tyre Nichols, pestato a morte il 7 gennaio dopo essere stato fermato per un normale controllo stradale. L’unità era stata creata per pattugliare le aree ad alto tasso di criminalità nella città, ed era già molto disprezzata tra le comunità marginalizzate di Memphis anche prima della morte di Nichols.

L’unità, il cui nome intero è “Operazione sui crimini di strada per ripristinare la pace nei nostri quartieri” era stata creata nel 2021, in un momento in cui il tasso di omicidi a Memphis era in aumento. Il gruppo era composto da una quarantina agenti che effettuavano blocchi stradali e sequestravano armi. Negli ultimi due anni hanno effettuato centinaia di arresti.

Il dipartimento ha detto che chiudere l’unità «è nel migliore interesse di tutti» e che gli agenti che sono attualmente assegnati all’unità sono d’accordo con la decisione.

