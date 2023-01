Dieci bambini sono morti nel naufragio di una barca in Pakistan

Dieci bambini sono morti annegati in seguito al naufragio di una barca sul Tanda, un lago della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord del paese. La barca trasportava una trentina di studenti tra i 7 e i 14 anni in gita scolastica: per cause ancora da chiarire, si è capovolta prima di naufragare. Altri nove risultano dispersi, mentre gli altri sono riusciti a mettersi in salvo: sono stati soccorsi e portati nelle strutture sanitarie, ma sei sono in gravi condizioni.

Sempre in Pakistan, 41 persone sono morte nell’incidente di un autobus caduto in un burrone nella provincia del Belucistan, nella zona sud occidentale del paese. Secondo le prime informazioni, l’autobus trasportava 48 passeggeri ed è uscito di strada dopo aver colpito un pilastro di un ponte.