Weekly Beasts

Tra le foto degli animali della settimana c’è un cane dal nome difficile da pronunciare: lo xoloitzcuintle, conosciuto anche come cane nudo messicano. Privo di pelo a causa di una mutazione genetica, è una razza molto antica un tempo venerata dagli aztechi, a cui deve il suo nome: deriva da due parole della lingua nahuatl, itzcuintli (cane) e xolotl (il dio dei lampi). Qualcuno, in particolare chi ha a che fare con bambini o appassionati dei film d’animazione Disney, potrà ricordarlo come il cane del film Coco, mentre qualcun altro potrebbe riconoscerlo in alcune foto e opere di Frida Kahlo, che nel corso della sua vita ne ebbe alcuni esemplari.

Passando agli altri animali che valeva la pena fotografare in settimana, ci sono un drago a rete centrale, due mufloni, un canguro arboricolo e una vipera del Gabon.