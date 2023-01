È morto l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio

È morto Carlo Tavecchio, ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e presidente del comitato regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Aveva 79 anni. Dalle prime informazioni Tavecchio sarebbe morto in seguito a problemi respiratori: era stato ricoverato in ospedale mercoledì, le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi due giorni. Tavecchio era stato presidente della FIGC dall’agosto del 2014 al novembre del 2017 quando si dimise in seguito alle reazioni causate dall’esclusione della Nazionale italiana dai Mondiali di calcio in Russia.