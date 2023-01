Il ministero dell’Economia ha avviato una trattativa in esclusiva con la compagnia aerea tedesca Lufthansa per la vendita di ITA Airways

Il ministero dell’Economia ha annunciato in una nota di aver avviato una trattativa in esclusiva con la compagnia aerea tedesca Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza di ITA Airways, la compagnia aerea italiana nata nell’ottobre del 2021 per prendere il posto di Alitalia. Al momento ITA è controllata al 100 per cento dal ministero dell’Economia: la scorsa settimana Lufthansa, in un comunicato stampa con cui annunciava l’offerta, aveva spiegato la sua intenzione di rilevare inizialmente una quota di minoranza di ITA Airways, per poi arrivare a controllarla totalmente più avanti. Né Lufthansa, né il ministero dell’Economia per il momento hanno diffuso altri dettagli sull’operazione, ma secondo diversi giornali italiani e internazionali – che citano fonti a conoscenza della trattativa – l’offerta prevederebbe un iniziale pagamento di circa 350 milioni di euro per il 40 per cento della società.