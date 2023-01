Le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono le proposte sulla scuola del ministro dell’Istruzione Valditara, che vorrebbe stipendi differenziati per gli insegnanti a seconda delle regioni e l’apertura a fondi privati nella scuola pubblica, e i bombardamenti russi che continuano sull’Ucraina. Il Messaggero, il Giorno e il Tempo titolano invece sui dati dei sondaggi per le prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia, Avvenire si occupa della gestione dei migranti nell’Unione Europea, e Libero segue le polemiche sulla partecipazione del presidente ucraino Zelensky al festival di Sanremo.