Giovedì mattina alle 11.45 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 in Emilia-Romagna. L’epicentro è stato individuato a 3 chilometri da Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, mentre l’ipocentro è stato calcolato a 19 chilometri di profondità. Per il momento non sono stati segnalati danni o feriti.