Non c’è un limite di età per imparare a scrivere

«Può capitare di scrivere tutta la vita, ma di cogliere il momento soltanto a un certo punto. Ognuno sa quando è il suo». Così la scrittrice Nadia Terranova difende l’idea che non è detto che si debba cominciare a scrivere per forza da giovani. Autrice di romanzi per adulti e ragazzi (da Addio fantasmi a Gli anni al contrario, fino a Il segreto, scritto con Mara Cerri, che ha vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022), Terranova è la docente del corso Over30 della Scuola Holden, la scuola di scrittura di Torino fondata nel 1994.

Over30 è pensato per chi ha più di 30 anni e nella vita fino ad adesso ha fatto altro, ma vuole rimettersi in gioco. Per raccontare come è nato, il fondatore della scuola, lo scrittore Alessandro Baricco, ha detto che è un modo per portare dentro alla Holden persone «che effettivamente non potrebbero venire qui tutti i giorni per due anni», ma che comunque dentro la scuola possono «tirar fuori quello che per loro comunque è alle volte passione pura, alle volte un debito che hanno per il loro talento, di cui non si sono presi cura per molti anni».

Le lezioni di Over30 cominceranno in primavera e autunno e dureranno in tutto otto weekend. I corsi si suddividono in due sezioni. La principale è il College Scrivere, cioè la classe in cui gli studenti impareranno a organizzare la struttura di una narrazione nei suoi elementi più importanti. Ci sono poi i percorsi di approfondimento, i cosiddetti Track: durante queste lezioni ci si specializza nell’utilizzo delle tecniche imparate durante il College, si lavora su nuovi strumenti o ci si focalizza su generi specifici. Ogni Track dura quattro weekend e gli studenti al momento dell’iscrizione dovranno sceglierne due fra quelli proposti dalla Scuola. In sostanza si seguono per metà del tempo le lezioni del College, e per l’altra metà le lezioni dei Track.