Molti utenti in tutto il mondo stanno avendo problemi ad accedere ai servizi online di Microsoft

Dalle prime ore di mercoledì mattina molti utenti in tutto il mondo stanno avendo problemi ad accedere a diversi servizi online di Microsoft: tra questi il servizio di email Outlook, quello per salvare e gestire file su Internet OneDrive, la piattaforma per le comunicazioni aziendali Teams e il motore di ricerca Bing. Microsoft ha fatto sapere di essere al corrente dei problemi e di essersi attivata per risolverli.

We've rolled back a network change that we believe is causing impact. We're monitoring the service as the rollback takes effect. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023