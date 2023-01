Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’accordo che sarebbe stato raggiunto da Stati Uniti e Germania per inviare carri armati all’Ucraina per difendersi dall’invasione russa e lo sciopero dei benzinai, iniziato ieri e che per alcune organizzazioni sindacali proseguirà anche domani. Il Manifesto apre invece sulle modifiche alle leggi sul mercato del lavoro di cui si starebbe occupando il governo, Libero critica le direttive europee sull’alimentazione, Domani è preoccupato per le limitazioni alla stampa previste in un disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia, e il Fatto e la Verità continuano le loro campagne contro rispettivamente il ministro della Giustizia Nordio e la gestione della pandemia di Covid. I giornali sportivi commentano la netta vittoria della Lazio sul Milan nell’ultima partita della giornata di Serie A.