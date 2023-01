La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni a sostegno del ministro della Giustizia Nordio, dopo le polemiche e le critiche degli ultimi giorni per la sua intenzione di modificare le regole sulle intercettazioni. Il Corriere della Sera titola invece sulla perquisizione nella residenza privata del presidente degli Stati Uniti Biden durante la quale sono stati trovati documenti riservati, Repubblica titola su possibili nuovi aiuti dell’Unione Europea per sostenere l’economia, il Fatto parla dell’arresto di Matteo Messina Denaro, e Libero intervista il presidente del Senato La Russa, mentre i giornali sportivi commentano il pareggio per 3-3 fra Juventus e Atalanta.